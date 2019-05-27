21 июля на Украине пройдет третий тур президентских выборов

Киев, , 10:51 — REGNUM 21 июля на Украине фактически состоятся не досрочные парламентские выборы, а третий тур президентских выборов, заявил в своем комментарии сегодня, 27 мая, украинский политический эксперт Сергей Гайдай.

«Это третий тур президентских. Вы меня выбрали? Но мне «старики» не дают работать! Давайте ещё раз пошлём их подальше! В апреле ведь уже получилось! Давайте ещё раз! И народу эта игра против всего, что в украинской политике ненавистно, понравилась», — утверждает политолог.

По мнению Гайдая, украинцам попросту надоел существующий политический класс — его тотальная ложь, воровство, глупость и беспомощная технологическая неспособность идти со временем в ногу, ханжество и снобизм, клевета и презрение к собственному народу.

«И бить его 73 процентной дубиной понравилось. Так что до 21 июля рейтинг у ЗЕ будет расти — если верить социологам уже вырос на 3% — а у «стариков» все будет плохо. Формула для избирателя проста — ты за Зеленского или против. А избиратель любит простые формулы», — отмечает политтехнолог.

По мнению Гайдая, шансы потеснить Зеленского есть только у тех партий, которые жёстко против нынешнего президента или вообще «совсем про другое», но имеют достаточно своего традиционного электората. Также, по его словам, у президента далеко не все благополучно в мажоритарной части.

ИА REGNUM напоминает, что в состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина депутатов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система, избирательный барьер на уровне 5%), остальные избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе. Президент Зеленский предлагал Раде изменить избирательный закон, однако депутаты отказались это делать, так что в итоге досрочные парламентские выборы на Украине пройдут по старым правилам.

24 мая на Украине официально стартовала предвыборная кампания парламентских выборов. 25 мая Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план подготовки и проведения внеочередных выборов в парламент и открыла счет в банке для внесения залогов кандидатов в депутаты и партий.

Кроме того, президент Зеленский призвал народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной рады для личного пиара и не превращать парламент «в площадку для избирательных кампаний старых партий».