Москва, 27 мая, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Предыдущая неделя, действительно, была крайне нервной для мировых рынков, но это вовсе не повод для паники. Неопределенность касательно глобальной экономики сказывается в первую очередь на активах конфликтующих сторон — США и КНР. Однако, несмотря на обилие негатива в новостях, по итогам недели индекс S&P 500 подешевел всего лишь на 1% и 27 мая продолжил укрепление, начавшееся 24 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Это достаточно красноречиво свидетельствует об усталости инвесторов, у которых, судя по всему, уже не хватает сил как-то эмоционально реагировать на продолжительное противостояние Вашингтона и Пекина. При этом возникает вопрос — может ли ситуация оказаться еще хуже? США окончательно рассорились с Китаем и обсуждают включение в черный список еще пяти китайских компаний.

Американский Минфин включил почти всех ключевых игроков в «контрольный список» манипулирующих валютой: Китай, Германия, Япония, Южная Корея, Россия и многие другие, что позволит оправдывать любые торговые ограничения против них; угрозы европейским партнерам по «Северному потоку» и так далее», — пояснил эксперт.

Скорее всего, на передний план в ближайшее время должны будут выйти фундаментальные факторы, тогда как новостные истории утратят свое прежнее влияние: инвесторы будут рассчитывать на позитивные итоги планируемых переговоров на саммите G20 между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в следующем месяце.

Публикуемая экономическая статистика хоть и хуже ожиданий, но, во всяком случае, либо нейтральная, либо положительная — в данный момент о какой-либо рецессии речь не идет. Таким образом, нефтяные котировки имеют возможность избежать серьезного падения благодаря конфликту в Персидском заливе и снижению добычи в Иране и Венесуэле, и не обращать внимание на противоречивые сведения о глобальном спросе.

«27 мая состоится уплата НДПИ, акцизов и НДС, а 28 мая — налога на прибыль, в рамках которых отечественные компании обменивали валютную выручку. Таким образом, дальнейший потенциал для роста курса рубля может быть ограничен. Тем не менее в условиях высокого спроса на ОФЗ, снижения стоимости доллара, довольно высоких цен на нефть, ожидать падения нацвалюты явно не стоит. В краткосрочной перспективе курс продолжит торговаться вблизи 64,50 руб. за доллар. В отсутствие позитивных факторов курс рубля может снизиться до 65−65,50 руб. к концу лета», — предполагает Николаев.

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