Москва, 27 мая, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Опасения относительно замедления мировой экономики и рост коммерческих запасов нефти в США до максимальных значений с июля 2017 года привели к повальным распродажам. Резкое падение нефтяных цен в середине прошлой недели (22 мая) было несколько скрашено восстановлением котировок 24 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по науке департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Цены основных эталонных сортов, нефти марки Brent и марки WTI, сместились в район $67,50 и $58,40 за баррель соответственно. Фактор поддержки нефтяных цен в виде возможных перебоев поставок на мировой рынок из-за ситуации на Ближнем Востоке остался в стороне», — пояснил эксперт.

Противостояние США и Китая может оказать негативное влияние на мировой спрос на энергоносители. И в такой ситуации потенциальный дефицит сырья из-за санкций США против Венесуэлы и Ирана уже не кажется определяющим для участников нефтяного рынка. Есть вероятность формирования более устойчивого среднесрочного нисходящего тренда на рынке в случае продолжения нарастания напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

«Сегодня, 27 мая, в США и Великобритании выходные дни, а следовательно и ликвидность на мировых финансовых площадках будет снижена. Это обеспечит стабилизацию цен в сформированных диапазонах. Североморская смесь Brent будет консолидироваться в диапазоне $66—68, легкий американский сорт WTI не выйдет за границы $57,50 — $59 за баррель», — считает Егоров.

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