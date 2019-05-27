Новосибирск, 27 мая, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Прокуратура назначила проверку в связи с пожаром в Венгеровском районе Новосибирской области, в котором погибли трое малолетних детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, накануне вечером, 26 мая, в частном жилом доме в селе Петропавловка 2-я в Венгеровском районе Новосибирской области произошёл пожар. После тушения возгорания были обнаружены тела трёх малолетних детей.

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«В результате пожара погибли трое малолетних детей: трёхлетний мальчик, двухлетняя и годовалая девочки. Малолетние проживали с родителями в двухквартирном доме по ул. Школьная. В момент пожара родителей дома не было (отец работал, а мама отлучилась за продуктами). Предварительно установлено, что возгорание произошло в зале дома, где имелся электросчетчик, электропроводка. В момент возгорания в доме на кухне топилась печь», — уточнили информацию в прокуратуре Новосибирской области.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка законности действий органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после гибели детей на пожаре в Венгеровском районе Следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).