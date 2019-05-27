Москва, 27 мая, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Фильм режиссёра Гая Ричи «Аладдин» с Уиллом Смитом в роли джинна собрал в России в первые выходные показов 413,5 млн рублей. Об этом 26 мая сообщил портал Kinobusiness.

Цитата из к/ф «Аладдин». реж Гай Ричи. 2019. США Воришка Аладдин с принцессой Жасмин

Таким образом, картина вышла в лидеры российского проката. На втором месте в списке расположился мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2», сумма его кассовых сборов в премьерные выходные составила 150,8 млн рублей. Третью позицию заняла лента «Покемон. Детектив Пикачу» (94,2 млн рублей, сумма общих сборов — 408,6 млн рублей). В топ-5 также вошли Боевик «Джон Уик 3» (83,6 млн рублей, 399,1 млн рублей) и фильм ужасов «Гори, гори ясно» (42,2 млн рублей).

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что «Аладдин» смог собрать в мировом прокате в первый уик-энд около $225 млн. Бюджет фильма составил $183 млн.