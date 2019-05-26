Священник из Алтайского края раскритиковал фильм «Т-34»

Барнаул, , 22:30 — REGNUM Алтайский священник Александр Микушкин раскритиковал фильм «Т-34», обвинив авторов картины в оскорблении чувств верующих. Об этом 26 мая он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Верующие в этой картине выглядят нелепо и смешно», — объяснил свою позицию церковный служитель, добавив, что даже в некоторых советских фильмах верующие демонстрировались красиво и правильно, несмотря на прохладное отношение к религии в СССР.

«Что тут сказать? Просто пошлость, звенящая пошлость российского кинематографа», — резюмировал Микушкин.

Напомним, «Т-34» — боевик режиссера Алексея Сидорова, фильм вышел в прокат 1 января 2019 года и собрал в прокате 111 млн рублей.

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