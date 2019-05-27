Вена, 27 мая, 2019, 07:25 — ИА Регнум.

Австрийская народная партия (АНП) канцлера Австрии Себастьяна Курца стала явным победителем выборов в Европейский парламент в стране, прибавив к предыдущему результату голосования 7,9% голосов, пишет газета Heute со ссылкой на данные института SORA, опубликованные в ночь на 27 мая.

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За Австрийскую народную партию проголосовали 34,9% избирателей. Второе место заняла Социал-демократическая партия Австрии с 23,4% — это на 0,7% голосов меньше, чем на европейских выборах 2014 года. Третье место досталось бывшим партнерам АНП по коалиции — Австрийской партии свободы с 17,2% голосов. Скандал вокруг ее лидераХайнца-Кристиана Штрахе обернулся потерей 2,5% относительно 2014 года.

Австрийские «Зеленые» потеряли 0,6% и завоевали 14% голосов. За ними расположилась либеральная партия NEOS с 8,7% (+0,6%). Партия EUROPA набрала 1,1% голосов, Коммунистическая партия Австрии — 0,8%. Явка избирателей составила 59,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Европейский парламент в 28 странах Европейского союза (ЕС) прошли с 23 по 26 мая. Граждане ЕС выбрали 751 депутата.