Маунтин-Вью, США, 26 мая, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Дата запуска облачного игрового сервиса от американской компании Google будет объявлена в ближайшие три месяца. Об этом сообщается на официальной странице проекта Google Stadia в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Компьютерные игры

Компания Google объявила о предстоящем запуске облачного игрового сервиса (при использовании этой технологии вычисления производятся не на устройстве пользователя, а на удалённом сервере) 19 марта. Ожидается, что сервис будет запущен до конца года, однако конкретной информации о сроках запуска пока нет.

Представители команды Google, работающей над Stadia, сообщили, что до конца лета будет объявлена конкретная информация о запуске сервиса и стоимость подписки. Также будут анонсированы видеоигры, которые будут доступны в Google Stadia.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле на конференции GamesBeat 2019 вице-президент Google Фил Харрисонрассказал, что минимальная пропускная способность интернет-соединения для сервиса Stadia составит около 20 мегабит/сек. Для трансляции игр в разрешении 4K потребуется скорость 30/35 мегабит/сек.