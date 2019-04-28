В Google назвали минимальную скорость интернет-соединения для Stadia

Вашингтон, , 15:51 — REGNUM Для использования игрового потокового сервиса от Google потребуется интернет-соединение с пропускной способностью от 20 до 35 мегабит/сек, заявил вице-президент Google Фил Харрисон на конференции GamesBeat 2019. Об этом сообщает Wccftech.

Облачные игровые платформы являются одним из типов потокового мультимедия. При использовании таких систем основные вычислительные процессы производятся не на устройстве пользователя, а на серверном компьютере. Для подобных игровых сервисов требуется доступ в интернет с высокой пропускной способностью и небольшим временем задержки.

Вице-президент Google заявил, что для трансляции игр в разрешении 4К потребуется интернет-соединение с пропускной способностью около 30/35 мегабит/сек. При этом минимальные требования составят около 20 мегабит/сек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Google объявили о предстоящем запуске облачного сервиса видеоигр Stadia. Ожидается, что сервис будет запущен в конце 2019 года.

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