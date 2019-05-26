Москва, 26 мая, 2019, 05:10 — ИА Регнум. Соблюдение законодательства о безопасности полетов будет проверено после повреждения фюзеляжа самолета отцепившимся тросом на рейсе Москва — Ижевск. Об этом сообщила журналистам представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

(сс) SuperJet International Самолет Sukhoi Superjet 100

Инцидент произошел 24 мая в «Шереметьево». По предварительным данным, работники наземных служб, отправляя в рейс авиалайнер SSJ-100, не отцепили трос заземления. Трос размотался при выпускании шасси и повредил фюзеляж.

Посадка прошла в штатном режиме, однако после приземления в корпусе воздушного судна обнаружили несколько пробоин. Ранее доследственную проверку начали в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая самолет Boeing 737−500, отправившийся из Сургута в Таджикистан, вернулся в аэропорт вылета. Решение было принято из-за сигнала о возможных неполадках. Проводится доследственная проверка.

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