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СКР начал проверку после возвращения Boeing 737 в аэропорт Сургута

Происшествия

25 мая самолет Boeing 737-500, вылетевший из Сургута в Таджикистан, вернулся в аэропорт вылета

СКР начал проверку после возвращения Boeing 737 в аэропорт Сургута
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет РФ

Сургут, Югра, 25 мая 2019, 22:54 — REGNUM  По факту возвращения в аэропорт Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) пассажирского самолета Boeing 737−500 проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«Следователем … проводится осмотр места происшествия, воздушного судна, опрашиваются члены экипажа, пассажиры, технический состав аэропорта г. Сургут…, а также проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на борту пассажирского самолета находилось 140 человек. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Как ране сообщало ИА REGNUM, 25 мая самолет Boeing 737−500, вылетевший из Сургута в Таджикистан, вернулся в аэропорт вылета. Причиной стал сигнал о возможных неполадках.

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