Лондон, 26 мая, 2019, 03:56 — ИА Регнум. Семь политиков готовы побороться за пост премьер-министра и лидера правящей Консервативной партии Великобритании. Седьмой стала бывшая лидер Палаты общин, фактически — представитель британского правительства в нижней палате парламента Андреа Лидсом, заявившая о своем желании в The Sunday Times.

Number10.gov.uk Резиденция премьер-министра Великобритании

Лидсом полагает, что у неё есть опыт и уверенность в своих силах, чтобы вести Соединенное Королевство в «более светлое будущее». Декларируется также, что при её правлении Британия в любом случае покинет Евросоюз, хоть со сделкой об условиях выхода, хоть без неё.

Ранее о желании возглавить правительство заявили бывший и действующий министры иностранных дел Борис Джонсон и Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви и экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об уходе в отставку, который состоится 7 июня 2019 года. Решение Мэй вызвано провалом попыток провести через парламент план по выходу страны из состава ЕС.

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