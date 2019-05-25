Москва, 25 мая, 2019, 19:39 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие часы и до утра воскресенья, 26 мая, ожидаются порывистый ветер, гроза и град. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по столице со ссылкой на синоптиков Росгидромет.

Hans Град

«В ближайшие 1−2 часа с сохранением до 11:00 мск 26 мая местами в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, — говорится в сообщении ведомства. — При грозе порывы ветра 13 — 18 метров в секунду».

Сотрудники МЧС рекомендуют столичным водителям парковать транспортные средства вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих авто. Местным жителям также советуют не укрываться от непогоды под деревьями и обходить рекламные щиты, конструкции.

Ранее «Метеоновости» сообщили, что 25−26 мая в Москве и Подмосковье температура воздуха понизится на 3−5 °С.

Читайте также: В выходные в Москве похолодает на 3−5 °С