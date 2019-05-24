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В выходные в Москве похолодает на 3-5 °С

Общество

Пройдут ливневые дожди

Москва, 24 мая 2019, 08:01 — REGNUM  В Москве и Подмосковье в выходные дни (25−26 мая) температура воздуха понизится на 3−5 °С. Погоду будет формировать северный антициклон, передают «Метеоновости».

В субботу, 25 мая, ночью температура воздуха составит +8.+10 °С, днём +14.+19 °С. Местами ожидаются дожди с грозами, юго-восточный ветер усилится до 15 м/с.

В воскресенье, 26 мая, ночью сохранится прохладная погода, но днём воздух прогреется до +18.+20 °С, пройдут ливневые дожди. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 739−741 мм рт. ст.

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Как сообщало ИА REGNUM, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в июне в Москве ожидается умеренная погода без жары.

Подробнее: Июнь в Москве не будет жарким

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