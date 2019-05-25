Москва, 25 мая, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате пожара в жилом доме на юге Москвы. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС по городу Москве в 12:40. Пожар произошёл в одной из квартир в жилом 16-этажном доме по Сумскому проезду.

Квартира была расположена на третьем этаже здания, площадь пожара составила 10 кв. метров.

Пожар был потушен в 13:02. При пожаре погибли два человека. Личности погибших устанавливаются.

В настоящее время начато расследование причин и обстоятельств возникновения пожара, приведшего к гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на чердаке пятиэтажного жилого дома на юге Москвы. Жильцы дома были эвакуированы в целях безопасности. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.