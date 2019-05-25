Пожар в жилом доме произошел на юге Москвы

Москва, , 01:54 — REGNUM На юге Москвы произошло возгорание в жилом доме, жильцов пришлось эвакуировать в целях безопасности, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что возгорание произошло на чердаке пятиэтажного жилого дома № 7 по улице 2-й Верхний Михайловский проезд. Общая площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Спасатели в целях безопасности эвакуировали жителей дома. Позднее возгорание было локализовано, информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая пятеро человек погибли в результате пожара в частном доме в поселке Пудем Ярского района Удмуртии. Сообщалось, что в ночь с 22 на 23 мая в частном доме произошел пожар, после ликвидации которого спасатели обнаружили тела пятерых человек. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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