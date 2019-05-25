Менло-Парк, США, 25 мая, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Американская компания Facebook рассчитывает запустить собственную платёжную систему на территории нескольких стран в начале 2020 года. Об этом сообщает BBC.

David McBee Криптовалюта

По данным издания, платёжная система в социальной сети Facebook будет работать на основе собственной криптовалюты, которую внутри компании называют GlobalCoin. Применение криптовалюты позволит пользователям социальной сети совершать электронные платежи без использования банковских счетов. Ожидается, что для предотвращения больших колебаний стоимости GlobalCoin будет привязана к валютной корзине, включающей доллар США, евро и японскую иену.

Отмечается, что глава Facebook Марк Цукерберг обсудил риски, связанные с запуском собственной криптовалюты, с управляющим Банка Англии Марком Карни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли рассказала, что в рамках подготовки к запуску собственной платёжной системы администрация Facebook ведёт переговоры с некоторыми финансовыми организациями и платформами электронной коммерции.