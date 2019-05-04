WSJ: Facebook разрабатывает систему платежей на базе криптовалюты

Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Американская компания Facebook привлекает к сотрудничеству десятки финансовых организаций и онлайн-ритейлеров для запуска платёжной системы в одноимённой социальной сети. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, платёжная система Facebook разрабатывается на основе особой криптовалюты, которая будет привязана к доллару. Отмечается, что размер инвестиций в платёжную систему крупнейшей социальной сети может превысить $1 млрд.

Предполагается, что внутренняя валюта Facebook будет использоваться не только для совершения покупок, но и для вознаграждения пользователей за активность в социальной сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года телеканал Cheddar со ссылкой на источники, близкие к Facebook, заявил, что руководство компании изучает возможность создания собственной криптовалюты.

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