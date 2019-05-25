Лион, Франция, 25 мая, 2019, 03:40 — ИА Регнум. Однозначно квалифицировать взрыв в городе Лионе (Франция) как террористическую атаку пока рано, заявила французский министр юстиции Николь Беллоуб, передает BFMTV.

Benoît Prieur / Wikimedia Commons Полиция. Лион, Франция

Комментируя ход расследования случившегося в Лионе, она сказала, что необходимо дождаться результатов расследования. По её словам, подозреваемый всё ещё находится в розыске.

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Напомним, взрыв в центре Лиона неподалёку от площади Белькур произошёл 24 мая в 17:30 (время местное). Перед пекарней на улице Виктора Гюго неизвестный оставил пакет с гвоздями и болтами и взрывчаткой.

В результате взрыва пострадали 13 человек, в том числе восьмилетняя девочка. 11 раненых госпитализированы.