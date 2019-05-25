Появились кадры с подозреваемым в совершении взрыва в Лионе

Лион, Франция, , 01:28 — REGNUM Кадр из видеозаписи, на котором показан человек, подозреваемый в совершении взрыва во французском Лионе, опубликовал телеканал BFM.

https://twitter.com/BFMTV/status/1132008654784421888

На опубликованном кадре видно, как мужчина в черной футболке и солнцезащитных очках идет с велосипедом. Также на подозреваемом надет головной убор, что затрудняет возможность различить его лицо. Ранее СМИ заявляли, что у подозреваемого в совершении взрыва на голове был капюшон и кепка. Другой информации о подозреваемом пока не разглашается.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона прогремел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек. Сообщалось, что сверток со взрывным устройством оставил у дороги неизвестный.

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