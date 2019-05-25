Лондон, 25 мая, 2019, 03:32 — ИА Регнум. Девятилетний ребенок погиб в результате падения на него школьного шкафчика для вещей в Великобритании, сообщает The Daily Mail.

(сс) Sludge G Скорая помощь

Сообщается, что ребенок некоторое время находился придавленным шкафчиком, позднее его смогли вытащить спасатели. Его экстренно доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Школу временно закрыли, чтобы проститься с погибшим учеником.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая Следственный комитет РФ начал проверку информации об обрушении потолка в гимназии № 147 города Омска во время празднования последнего звонка. Тогда сообщалось об обрушении штукатурки с потолка школы, в результате чего одна из девочек получила ушибы.