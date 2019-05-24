Последний звонок в Омске: на выпускников рухнула штукатурка с потолка

Омск, , 09:25 — REGNUM В Омске следствие проверяет информацию об инциденте в гимназии, произошедшем в ходе празднования последнего звонка. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в областном следственном управлении СКР.

Информация о происшествии появилась 23 мая в соцсети. Сообщалось, что 23 мая во время концерта в честь последнего звонка в омской гимназии № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка. Одна из девочек получила ушибы.

В ходе проверки следователи в том числе намерены выяснить, кто и когда производил последний ремонт в здании, и как администрация учебного заведения обеспечивает безопасное нахождение детей в помещении школы.

Напомним, это не единственный инцидент, связанный с проведением в регионах последнего звонка. Так, выпускники школы № 74 города Владивостока на последний звонок пришли в БДСМ-костюмах.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омске 23 мая последний звонок прозвенел для 5212 выпускников 11 классов и 11 312 девятиклассников.

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