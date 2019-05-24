Лондон, 24 мая, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть выросли примерно на 1% на заключительных торгах недели, однако не компенсировали резкий спад, случившийся днём ранее, 24 мая передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К завершению торгов нефть марки Brent выросла на 93 цента (1,4%), до $68,69 за баррель. Снижение цены «мирового эталона» за неделю составило около 4,5%.

Нефть марки WTI выросла на 72 цента (1,2%), до $58,63 за баррель. За неделю марка потеряла в цене 6,4%.

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