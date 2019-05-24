Севастополь, 24 мая, 2019, 18:05 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ долго не разрешало строить в Севастополе новый онкоцентр в границах объекта культурного наследия федерального значения «Древний Херсонес Таврический», потому что правительство города-героя вместе с проектом больницы включило в него многоэтажную коммерческую застройку прибрежной территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Заксобрания Севастополя Татьяна Щербакова.

Alexxx Malev Севастополь. Национальный заповедник «Херсонес Таврический»

«Естественно, в Минкульте РФ отказали. До тех пор, пока депутаты Заксобрания и сенатор Ольга Тимофеева не написали соответствующее письмо с просьбой согласовать строительство больниц без коммерческой недвижимости, проект был заморожен. А правительство сидело, сложа руки, и рассказывало о том, какой плохой Минкульт», — отметила депутат.

По её словам, дело в том, что у губернатора и его команды вопрос здравоохранения стоит далеко не на первом месте.

«А теперь давайте подумаем, почему постоянно возникают проблемы с подрядчиками строительства онкоцентра и с конкурсными процедурами. Вполне может быть, что всё это происходит неспроста», — подчеркнула Татьяна Щербакова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый онкоцентр в Севастополе должны были начать строить в 2017 году, однако проект не прошёл вовремя главгосэкспертизу. Его сметная стоимость была утверждена лишь в ноябре 2018 года. Помимо этого, оказалось, что проект онкоцентра не предусматривает создание детского отделения, столько необходимого городу.

Выступая на медиафоруме СМИ ОНФ президент России Владимир Путин пообещал проверить эффективность расходования бюджетных средств, предназначенных на новые медицинские объекты в Севастополе, строительство которых до сих пор по разным причинам не стартовало.

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