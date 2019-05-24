Лос-Анджелес, США, 24 мая, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Бывший губернатор Калифорнии, киноактер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер поучаствовал в съемках музыкального клипа в качестве актера и певца. Видео появилось в сети интернет 24 мая.

(сс) Gage Skidmore Арнольд Шварценеггер

Австрийский певец Андреас Габалье записал вместе со своим соотечественником англоязычную песню PumpIt Up. Песня призвана мотивировать слушателей добиваться своих целей, реализовывать мечты. В тексте песни Шварценеггер произносит коронные фразы своего самого узнаваемого киногероя — Терминатора: «Hasta la vista, baby» и «I'll be back».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая во время мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР) мужчина напал на Арнольда Шварценеггера. Инцидент был запечатлен на несколько камер.