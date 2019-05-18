На Шварценеггера в Африке напал неизвестный злоумышленник

Йоханнесбург, ЮАР, , 18:52 — REGNUM Спортсмен, актёр и политик Арнольд Шварценеггер был атакован неизвестным злоумышленником в деловом центре Сандтон города Йоханнесбурга в ЮАР. Об этом 18 мая сообщила газета Independent.

Бывший губернатор американского штата Калифорния присутствовал в качестве судьи на спортивном мероприятии Arnold Classic Africa в конференц-центре в Сандтоне. Во время фотосессии с поклонниками к Шварценеггеру сзади подбежал неизвестный и сильно толкнул его ногой в спину.

На видео, опубликованном на канале YouTube, можно наблюдать, что сразу после нападения злоумышленника задержали, а Шварценеггер покинул конференц-центр.

Позднее в тот же день Шварценеггер разместил в своём Instagram видео о том, как он приветствует своих поклонников в Йоханнесбурге. По поводу случившегося на него нападения актёр и политик никаких комментариев не дал.

Мотивы нападавшего остались неизвестными.

Ранее ИА REGNUM сообщало об открытии Арнольдом Шварценеггером спортивного фестиваля Arnold Classic в Бразилии.

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