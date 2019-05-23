Багдад, 23 мая, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Террористы взорвали заминированный автомобиль на западе Ирака, погибли двое человек, 23 мая передает агентство Associated Press.

Взрыв

Теракт был совершен в деревне Карабила, вблизи границы с Сирией. Район был освобожден от исламистов два года назад.

По информации властей, теракт устроили боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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