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Жертвами теракта в Багдаде стали семь человек

Происшествия

В столице Ирака сработало взрывное устройство

Багдад, 10 мая 2019, 02:03 — REGNUM  Семь человек погибли в результате взрыва в Багдаде. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источник в оперативных службах иракской столицы.

Теракт был совершен на рынке в районе Садр-Сити. При срабатывании взрывного устройства погиб и сам террорист.

Телеканал Al-Sumaria сообщал о восьми погибших и десяти раненых. Отмечается, что в указанном районе Багдада живут преимущественно мусульмане-шииты. Взрывы здесь происходили не раз.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мощном взрыве, который произошел 9 мая на одном из рынков в Багдаде.

Читайте ранее в этом сюжете: В Багдаде на рынке совершен теракт

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Взрывы в Ираке
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