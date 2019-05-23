Москва, 23 мая, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Вопрос поставок нефти из Казахстана в Белоруссию Александр Лукашенко с Владимиром Путиным не обсуждал. Об этом сегодня, 23 мая, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Шилов Иван Лукашенко

По его словам, по этому вопросу на президентском уровне «пока не было контактов». Песков выразил надежду, что обсуждение вопроса поставок казахстанской нефти на белорусские НПЗ состоится в рамках саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе.

Отметим, что также сегодня, 23 мая, Александр Лукашенко встретился с послом Казахстана в Белоруссии Ермухаметом Ертысбаевым, обсудив ход переговоров по поставкам казахстанской нефти в Белоруссию. При этом белорусский лидер сказал:

«Вы знаете, что мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Белоруссию из других источников. В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Белоруссию. Думаю, этот вопрос мы можем решить. Он лежит в плоскости не только Белоруссии и Казахстана (здесь проблем нет), но и России по транзиту. Россия — член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана».

Ранее в этом сюжете: Алиев принял белорусских переговорщиков по нефти

По информации пресс-службы президента Белоруссии, Александр Лукашенко во время саммита ЕАЭС планирует провести переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и казахстанским экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым. Белорусский лидер сообщил Ертысбаеву о своей надежде «переговорить о дальнейших путях нашего сотрудничества».

Читайте также: Нигерийская нефтяная авантюра Лукашенко

Также сегодня, 23 мая в Москве проходят переговоры вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко: они обсуждают вопросы поставок российской нефти в Белоруссию. Завтра, 24 мая эта же тема будет обсуждена во время московских переговоров глав правительств Союзного государства — Серея Румаса и Дмитрия Медведева.

Особенности переговорного контекста: Москва напомнила Минску о долге за схему с «растворителями»