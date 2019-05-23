Москва, 23 мая, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Падение нефти усилилось после выхода отраслевые данные от минэнерго США. Управление энергетической информации США сообщило о росте запасов нефти на 4,7 млн баррелей, в то время как эксперты ожидали снижения на 600 тыс. баррелей, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня, 23 мая, утром Brent торговалась вблизи отметки $70 за баррель. Также на ситуацию негативно влияют пессимистичные ожидания инвесторов относительно зашедших в тупик торговых переговоров между США и Китаем», — отметил эксперт.

Надежды на сделку между США и Китаем ослабли после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью CNBC, что поездка в Пекин для возобновления торговых переговоров еще не запланирована.

«С позиции техники нефть Brent краткосрочно находится в нисходящем тренде, который может усилиться с целью $68,19 за баррель. В случае если точка будет пройдена, среднесрочный восходящий тренд сменится на медвежий», — полагает Капустянский.

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