Нью-Дели, 23 мая, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Французская компания Renault представит внедорожный кросс-вэн Triber 19 июня 2019 года в Индии. Об этом 23 мая сообщается на сайте «Автоновости дня».

Внедорожный кросс-вэн Triber

Эта машина будет одной из самых доступных моделей компании. Сообщается, что показ авто состоится в Индии на специальном мероприятии.

Уже известно, что экстерьер модели будет унифицирован с фирменным стилем Renault. У авто появится защитный обвес из неокрашенного пластика и расширенными колесными арками. Кроме того, на бамперах машины будут серебристые накладки.

В линейке силовых агрегатов будет два бензиновых мотора: турбированный двигатель на 75 л. с. и «атмосферник» на 78 л. с. Они будут агрегатироваться с 5-скоростной «механикой» и вариатором.

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