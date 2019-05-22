Новый Renault Megane RS Trophy-R установил рекорд «Нюрбургринга»

Нюрбург, Германия, , 07:28 — REGNUM Спорткар Renault Megane RS Trophy-R побил рекорд «Нюрбургринга» среди переднеприводных пятидверных машин на дистанции 20,8 км. Об этом сообщается на сайте Motor.

Дистанцию на «Сверной петле» спорткар проехал за 7 минут 40,100 секунды. Таким образом, модель Trophy-R превзошла результат предыдущего чемпиона — Honda Civic Type R на 00:03:700 минут. Для установки нового рекорда авто облегчили на 130 кг. В салоне машины задних сидений нет, внутри установлен силовой каркас для жесткости структуры кузова.

Под капотом спортивного кара 1,8-литровый турбированный движок на 300 л. с. и 470 Нм крутящего момента. Он был взят у стандартной версии Megane RS Trophy.

Кроме того, у трекового хэтчбека экстремальные настройки шасси и улучшенная аэродинамика.

От 0 до 100 км/ч Megane RS Trophy разгоняется за 4,7 секунды. Максимальная скорость машины составляет 270 км/ч.

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