Минск, 23 мая, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти, сообщает 23 мая агентство БЕЛТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, в 2019 году Минск в основном закончит модернизацию белорусских нефтеперерабатывающих заводов, поэтому «будет немножко легче покупать нефть с мировых рынков».

«В связи с этим уже ведем переговоры (и хотели бы, чтобы они были активизированы) по поставкам казахстанской нефти в Белоруссию», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявил, что Минск намерен начать импорт нефти, альтернативный российскому, используя для этой цели порты, расположенные на территории Украины или стран Прибалтики.

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