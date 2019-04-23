Минск объявил о намерении найти альтернативу российской нефти

Минск, , 14:09 — REGNUM Импорт нефти, альтернативный российскому, намерена начать Белоруссия, используя для этой цели порты, расположенные на территории Украины или стран Прибалтики, 23 апреля сообщил во время брифинга заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

По словам главы БНК, возможности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), находящихся в Белоруссии, позволяют осуществить переработку 18 сортов нефти, поэтому список поставщиков может быть достаточно широк. Например, «могут быть поставки из Азербайджана». Существуют и другие варианты. Как утверждает Сергей Гриб, «можем перерабатывать нефть из Саудовской Аравии». Кроме того, вверенные ему НПЗ «нигерийскую нефть тоже могут перерабатывать». Ещё один импортер, кроме России, не вошел в данный список. Углеводороды не будут поступать «из Ирана — скорее всего, нет, там санкции». Сергей Гриб уверен: «Все будет зависеть от цены».

На выбор маршрутов, по которым отправится сырье, также будут влиять сопутствующие обстоятельства: «Все будет зависеть от условий, которые дадут нам сопредельные страны по перевалке и транспортировке».

Кроме того, будет учтено географическое положение разных НПЗ, например, то, что «Мозырский НПЗ находится ближе к Украине», а такое предприятие, как «Нафтан ближе к прибалтийским портам», и потому «логично рассматривать порты Балтийского моря».

Глава БНК отметил, что соседи Белоруссии «очень заинтересованы, если мы дополнительный поток нефти пустим через порты либо Украины, либо Балтии. Дополнительный для них, соответственно, заработок». При реализации проекта «будет использоваться нефтепровод Одесса — Броды».

Отметим, что официальным поводом для действий белорусской стороны послужили выдвинутые в адрес РФ претензии концерна «БелНефтеХим».

Суть рекламаций, предъявляемых России, состоит в том, что поставляемая нефть содержит повышенное количество хлорорганических соединений. В связи с этим были выдвинуты требования возмещения ущерба.

На данный момент, по информации, поступившей из Министерства энергетики Российской Федерации, поставки нефти осуществляются в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белоруссией приостановлен экспорт части нефтепродуктов в ряд сопредельных государств, заявил заместитель главы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизтоплива в ряд стран