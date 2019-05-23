Москва, 23 мая, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Нарушения при расходовании бюджетных средств выявлены в Большом театре, Эрмитаже и Госфильмофонде по итогам проверки Счетной палаты. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте ведомства.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Счетная палата РФ

Так, в Госфильмофонде объем средств на выполнение госзадания рассчитали без учета коэффициента от платной деятельности, из-за чего сумма бюджетных ассигнований оказалась завышена почти на 15 млн рублей. Кроме того, из-за неправомерной подстановки индекса расчета почти на 5 млн рублей завысили стоимость работ. Об этих нарушениях Счетная палата уведомила Генпрокуратуру.

В Эрмитаже проверяющие зафиксировали низкое кассовое исполнение субсидий на капитальные вложения — всего 39,5%. В 2018 году в музее не был завершен четвертый этап строительства фондохранилища, хотя это должно было произойти еще годом ранее.

В Большом театре зафиксированы отдельные нарушения в закупках, признаки нецелевого использования бюджетных средств, а также недостатки механизма распространения билетов на спектакли на Исторической сцене. Вместе с тем отчетность всех учреждений за 2018 года признана достоверной.

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