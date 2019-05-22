Счетная палата обратила внимание на дефицит билетов в Большой театр

Москва, , 10:49 — REGNUM Механизма распространения билетов на спектакли Большого театра, которые проходят на Исторической сцене, имеет недостатки. Таковы результаты аудиторской проверки Счётной палаты РФ, сообщается на сайте контрольного органа.

Так, сначала в продажу поступают билеты на менее востребованные места. Продаются они по паспорту, то есть их невозможно перепродать, а можно только вернуть в кассу. При этом самые лучшие места в Большой театр не поступают в свободную предварительную продажу, а находятся в статусе брони. Это 328 билетов или более трети всех билетов.

При этом проверка показала, что даже на популярные спектакли бронь не выбирается на 30%, а без учета брони театра, — на все 60%. В результате оставшуюся часть билетов театр частями передает в свободную продажу. Приобрести их можно уже без предъявления паспорта, и, выкупаются они, как правило, в течение пяти минут.

По мнению аудитор СП РФ Михаила Меня, Счетной палаты, такая схема создает риски попадания билетов к спекулянтам, которые потом перепродают эти билеты по завышенным ценам.

«Учитывая отсутствие порядков распространения билетов, зафиксировать эту ситуацию как нарушение Счетная палата не может, но в акте по результатам проверки прописаны рекомендации. Хочется надеется, что Большой театр исправит ситуацию», — отметил Мень.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор театра Анатолий Иксанов Большого театра заявлял, что билеты в театр, поступившие в продажу за три месяца до спектакля действительно можно будет купить только по паспорту.

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