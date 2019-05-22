Лондон, 22 мая, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.

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В настоящий момент марка Brent потеряла в цене $1,34 (1,86%), до $70,84 за баррель. Торги 21 мая завершились для «мирового эталона» выше $72 за баррель.

Нефть марки WTI просела ещё сильнее — баррель марки упал на $1,78 (2,82%) и оценивается в $61,35.

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