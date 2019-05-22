Нью-Йорк, США, 22 мая, 2019, 21:14 — ИА Регнум. Фондовый рынок США продолжает снижаться в ожидании новых санкций Белого дома против китайских компаний, 22 мая передаёт агентство Reuters.

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К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 70,94 пункта (0,27%), до 25 806,39 пункта, индекс S&P 500 снизился на 6,04 пункта (0,21%), до 2858,32 пункта, индекс снизился на 18,18 пункта (0,24%), до 7432,84 пункта.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует внести в «черный список» китайскую компанию Hikvision. Ранее санкции были введены против китайской корпорации Huawei.

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