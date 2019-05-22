Москва, 22 мая, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Факторы, оказывающие воздействие на ценообразование на рынке топлива в России, глобально зависят от двух составляющих: социально-экономических приоритетов государства и мировой конъюнктуры, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Центра исследования проблем реальной экономики (ЦИПРЭ) при РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

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«Говоря о первой составляющей, нельзя не отметить наличие ряда проблем на стороне бизнеса, которые могут напрямую оказать влияние на структуру ценообразования топлива в РФ: начало сезона ремонтов на НПЗ, снижающих объем предложения с их стороны; рост спроса на качественное топливо ввиду более жестких требований к качеству топлива, что соответственно, вытесняет объем предложения со стороны контрафакта, и, опять-таки усиливает спрос на фоне снижения общего объема предложения, и, наконец, неослабевающий интерес нефтяников в пользу экспорта», — пояснил эксперт.

Однако заданные со стороны правительства (в лице курирующего вице-премьера Дмитрия Козака) условия работы на внутреннем рынке никто не отменял — пролонгация договоренностей, достигнутых с нефтяниками еще в ноябре 2018 года сохраняет, свою силу. Поэтому бизнесу необходимо продумать план действий, нивелирующий (или, как минимум, минимизирующий) возникшие сложности.

«С другой стороны, на фоне нестабильной геополитической ситуации, пик которой пришелся на I квартал 2019 года, мировой рынок четко «ответил» на полученный сигнал: цена нефти марки Brent выросла более чем на 33% — до 74,51 USD с 3 января по 22 апреля (максимум 2019 года)», — отметил Чередниченко.

К настоящему моменту рынок нефти пришел к состоянию временной стабильности, появилась тенденция незначительного спада и к сегодняшнему дню цена фьючерса упала до 71,83 USD за баррель.

«Поводов для корректировки (в сторону повышения) этого ценового уровня не наблюдаются, а новый «цикл» американо-китайской торговой войны не добавляет поводов для роста объемов спроса на черное золото.

Таким образом можно сделать вывод о том, что внутренний рынок топлива продолжает свое функционирование в стабильном состоянии и серьезных поводов для беспокойства нет», — высказал своё мнение эксперт.

Развитие сюжета: Игнорировать нельзя: предупреждение о резком скачке цен на бензин

Как сообщало ИА REGNUM, глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на топливо. В мае 2019 года ситуация резко обострилась.

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