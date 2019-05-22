Игнорировать нельзя: предупреждение о резком скачке цен на бензин

Москва, , 09:52 — REGNUM Независимый топливный союз (НТС) объединяет автозаправки, не входящие в состав вертикальных нефтяных холдингов и отражает их мнение относительно прогнозов цен на бензин и горюче-смазочные материалы (ГСМ). Они ориентируются на данные с биржи, где за период с 15 апреля по 15 мая цены на бензин марки Аи-92 выросли на 23%, на бензин Аи-95 — 18,5%, дизельное топливо — 2,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

По его мнению, эти данные невозможно игнорировать, но правительство России упрямо говорит, что цены не вырастут. Время покажет, чья логика окажется верной: политическая логика правительства, которая зиждется на договоре с нефтяниками о сдерживании цен на бензин или логика частных автозаправок.

«Думаю, что сейчас будет расследование ФАС, и важно узнать, кто продавал такие лоты на бирже. Если это участники соглашения с правительством РФ, то не является ли это нарушением его положений», — считает политолог.

Литр бензина в России за неделю подорожал на копейку

Как сообщало ИА REGNUM, глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на топливо. Ситуация резко обострилась в мае 2019 года.

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