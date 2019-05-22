Москва, 22 мая, 2019, 12:52 — ИА Регнум. На фоне положительной статистики по недельным запасам нефти от Института нефти США и на фоне нежелания Саудовской Аравии обострять конфликт между США и Ираном, Саудовская Аравия выразила готовность урегулировать любую конфликтную ситуацию только мирным путем. Эти факторы способствуют снижению цен на нефть на мировых рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Если данная тенденция продолжится, то котировки нефти марки Brent могут опуститься в область 70 долларов за баррель», — предположил эксперт.

Так же в пользу снижения цен на нефть выступает факт торговой войны между США и Китаем, и общий спад производства в ряде экономически развитых стран и связанное в связи с этим падение спроса на нефть в мире в целом.

«Сегодня, 22 мая, в 15.30 по мскт статистика от минэнергетики США по недельным коммерческим запасам нефти в США. Этот новостной фактор оказывает очень сильное влияние на направления движения ценовых котировок. После выхода статистики будет прослеживаться дальнейшее направление рынка нефти», — считает Лисицын.

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