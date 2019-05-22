Давление на нефть «может продолжиться»

Москва, , 10:09 — REGNUM После неудачной попытки пробиться выше месячных максимумов цены обоих эталонных сортов нефти (Brent и WTI) скорректировались приблизительно в середину сложившихся с конца апреля диапазонов, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по науке департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«Сегодня, 22 мая, североморская смесь Brent торгуется около $70,90 за баррель, легкий американский сорт WTI вблизи $62,55. Нестабильность на Ближнем Востоке на фоне роста запасов в США, о котором накануне сообщило API, предопределила высокую волатильность на нефтяном рынке», — отметил эксперт.

Сегодня в 17:30 мск будет опубликован официальный отчет министерства энергетики США. Согласно консенсус-прогнозу ожидается снижение запасов на 2,5 млн баррелей. Прогноз API также подразумевал снижение запасов, но совсем не оправдался. Есть основания полагать, что и официальные цифры укажут на рост показателя, что послужит еще одни фактором давления на нефтяные цены. В этом случае снижение цен возможно до $69,50 для Brent и до $61,20 для WTI.

«При этом любое обострение конфликта в Персидском заливе приведет к обратной реакции, и цены могут вернуться в район месячных максимумов.

Среднесрочные перспективы нефти остаются благоприятными на фоне формирующегося дефицита предложения на мировом рынке из-за сокращения производства со стороны Ирана, Венесуэлы, Ливии и перебоев поставок из России», — считает Егоров.

Читайте также: Цены на нефть стабилизировались