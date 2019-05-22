Хабаровск, 22 мая, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Счётная палата России обнаружила многочисленные нарушения у Министерства по развитию Дальнего Востока при обращении с бюджетными деньгами. Как следует из отчета коллегии СП РФ, министерство не контролирует выполнение соглашений, обеспеченных бюджетными средствами, а сроки реализации мероприятий по развитию Дальнего Востока не соблюдаются, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горборуков ИА REGNUM Осваивание бюджета

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СП РФ приступила к рассмотрению заключения об исполнении бюджетов главных администраторов бюджетных средств.

Аудиторы палаты пришли к выводу, что Минвостокразвития не соблюдает правила предоставления бюджетных трансфертов на реализацию планов социального развития регионов ДФО.

Как следует из отчета аудиторов СП РФ, соглашения о трансфертах, которые заключает Минвостокразвития, не соответствуют требованиям Минфина РФ — в них нет перечня конкретных мероприятий. Получается, что бюджетные деньги выдаются непонятно под что?

При этом Минвостокразвития не контролирует исполнение этих соглашений, а сроки исполнения мероприятий — не соблюдаются.

И это далеко не все нарушения, обнаруженные аудиторами СП РФ.

Как выяснилось, Минвостокразвития нарушает порядок формирования государственного задания, нарушает учёт госсобственности и списания материальных ценностей. Ещё в министерстве нарушают законодательство о контрактной системе.

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Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники на государственном портале «Российская общественная инициатива» предлагают упразднить Министерство по развитию Дальнего Востока, как самое бессмысленное и даже вредное для ДФО ведомство из всех существующих. Министерство существует с 2012 года. Президент Владимир Путин неоднократно критиковал развитие Дальнего Востока, для того, чтобы помочь самому отдаленному федеральному округу выйти из многолетнего кризиса и было создано это министерство. Однако за все время своей деятельности Минвостокразвития если чем и отличилось, так это бредовыми идеями, которые никакого отношения к развитию ДФО иметь не могут по определению.

«Нормальной реакцией здоровых людей» назвал предложение об упразднении Минвостокразвития доктор политических наук Илдус Ярулин. Экс-ректор СахГУ Игорь Минервин напомнил, что глава государства критикует развитие ДФО с 2012 года и пора бы уже подвести итоги. Якутский политолог Виталий Обедин назвал Минвостокразвития «штаныпросиживательным ведомством», министерством по отчётам о том, как прекрасно всё на Дальнем Востоке.

За годы деятельности Минвостокразвития ДФО опустился во всех рейтингах — показатели смертности в макрорегионе самые высокие в стране, рождаемости — самые низкие. По строительству нового жилья ДФО отстает от остальной России. Отток населения из макрорегиона только усиливается — в 2018 году он превысил 31 тыс. человек.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пообещал, что итоги развития Дальнего Востока будут подведены на ВЭФ-2019.