Владивосток, 22 мая, 2019, 10:24 — ИА Регнум. После публикации ИА REGNUM о проблемах с закупкой необходимых детям-инвалидам тест-полосок для определения сахара в крови, власти Приморья отчитались о проведении закупок и распределении их среди нуждающихся.

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Как сообщили в департаменте здравоохранения, состоялся очередной аукцион и 21 мая в край поступили тест-полоски «Акку-Чек» и «Ван Тач».

«До конца недели тест-полоски в полном объёме будут поставлены в Центр диабета и эндокринных заболеваний, где их смогут получить нуждающиеся», — сообщили в ведомстве.

Директор АНО «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело» Геннадий Антропов уверен, что дело сдвинулось с мёртвой точки только после публикации ИА REGNUM.

«Помогло то, что информагентство стало освещать проблему. Как только проблема стала известна широкому кругу людей, движение пошло», — рассказал активист.

Глава департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко рассказал, что отдел фармакоэкономического анализа и лекарственного обеспечения департамента здравоохранения организует закупки в соответствии с действующим законодательством. Ведётся поэтапная работа в этом направлении.

«С начала года для детей Приморского края, зарегистрированных в Федеральном регистре сахарного диабета, закуплены тест-полоски: «Сателлит Экспресс», «Акку-Чек» «Перформа» и «Ван Тач», — сообщил глава ведомства.

Кроме того, в настоящее время объявлены по две котировки на каждый вид тест-полосок на сумму 2 млн рублей. Департамент здравоохранения также подготовил документацию для закупки средств для самоконтроля, расходных материалов к инсулиновым помпам путём проведения аукциона в электронной форме на общую сумму 20,1 млн рублей.

«Аукцион на закупку помп пройдёт в июне», — рассказал Геннадий Антропов.

В краевом бюджете на 2019 год предусмотрено на указанные цели 30,1 млн рублей. По состоянию на 20 мая уже направлено на приобретение тест-полосок более 1,1 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье чиновники срывали проведение закупок препаратов, необходимых детям, страдающим сахарным диабетом. Возмущенные родители писали письма в краевой департамент здравоохранения, но воз и ныне там: третий месяц больные дети не получали положенных препаратов и материалов.

В настоящее время в Федеральном регистре сахарного диабета в Приморском крае зарегистрировано 410 детей, больных сахарным диабетом, из них 75 детям установлен инсулиновый дозатор (инсулиновая помпа).