В Приморье больные диабетом дети три месяца не получают препаратов

Владивосток, , 09:45 — REGNUM В Приморье чиновники срывают проведение закупок препаратов, необходимых детям, страдающим сахарным диабетом. Возмущенные родители пишут письма в краевой департамент здравоохранения, но воз и ныне там: третий месяц больные дети не получают положенных препаратов и материалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Директор АНО «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело» Геннадий Антропов многие годы занимается благотворительной работой, направленной на оказание помощи больным детям. Ситуация, сложившаяся вокруг обеспечения больных детей необходимыми им препаратами, не смогла оставить его равнодушным.

«В октябре минувшего года было выделено целевое финансирование на приобретение тест-полосок и расходных материалов к инсулиновым помпам. Более того, в январе этого года прошла встреча с новым руководителем департамента здравоохранения, где нас заверили, что на выделенные деньги все дети будут обеспечены в полном объёме всем необходимым. Первая выдача проходила в феврале, но только тест-полосок, и то не в полном объёме. Тогда родителей просили войти в положение и подождать, так как закупки планировались на начало апреля. Однако только в мае сделали вторую закупку, где тест-полосок оказалось намного меньше месячной нормы, инфузионные системы вообще не закупались», — рассказал Геннадий Антропов.

В январе 2019 года исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко заверил, что в этом году детей, больных сахарным диабетом, будут снабжать и расходными материалами.

«Все дети, состоящие на учёте, получают необходимые лекарственные препараты. В текущем году к этому добавится и обеспечение расходными материалами», — обнадёжил чиновник.

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В настоящее время в Приморье 410 детей страдают сахарным диабетом, из них 75 детям установлены инсулиновые дозаторы (помпы). Расчёт потребности в расходных материалах производится следующим образом: каждому ребёнку в сутки положено четыре тест-полоски для самоконтроля уровня сахара в крови. В месяц таких тест-полосок необходимо 120 шт., а на всех больных детей в месяц необходимо 49 200 шт. В начале года было закуплено 89 000 шт. Однако далее закупки остановились. Чиновники стали ссылаться на особенности законодательства, регулирующего проведение закупок.

«Ни в марте, ни в апреле такие закупки проведены не были. Это вызвало волну возмущений со стороны родителей больных детей. Департамент здравоохранения Приморья рекомендовал медучреждениям провести с родителями разъяснительную работу, мол, вы там подождите немного, скоро всё купим и выдадим. Такое отношение к больным детям просто не укладывается в голове», — рассказал Геннадий Антропов.

У Юлии Салюковой двое детей, страдающих сахарным диабетом.

«Каждый месяц моего доброго ожидания милости от администрации стоит минимум 40 000 рублей только на жизнь детей. Не развлечения и питание (что тоже у диабетика не дешёвое), дополнительные обследования у врачей и лечение сопутствующих заболеваний, как вы знаете, диабетику кроме инсулина (выдаваемого бесплатно по госпрограмме «Развитие здравоохранения») не выписывают ни одно из лекарств, тоже требует немалых средств. Мы не можем себе позволить на один день оставить ребёнка без тест-полосок или инфузионок на помпу, или сенсоров для мониторирования сахара», — написала она в соцсети.

В переписке, завязавшейся между родителями больных детей и департаментом здравоохранения Приморья (имеется в распоряжении ИА REGNUM ), чиновники сухо констатировали порядок исполнения бюджетных обязательств, уклоняясь от прямого ответа на вопрос, почему остановлена выдача обещанных препаратов, под которую было предусмотрено целевое финансирование, — не забывая добавлять, что вопрос находится на контроле. И вот в своём очередном ответе директор департамента Виктор Фисенко прямо написал: «В настоящее время прорабатывается вопрос о выделении денежных средств на закупку тест-полосок. В случае положительного решения данного вопроса, закупка тест-полосок будет произведена в 2019 году после выделения лимитов финансирования».

«В связи с тем, что было выделено целевое финансирование, были отменены выплаты по линии департамента труда и социальной защиты, причём очень оперативно. А сейчас фактически он признаёт, что денег, ранее выделенных на тест-полоски, по какой-то причине уже нет, и они пытаются изыскать средства. Хочется задать вопрос, а куда «освоили» выделенные на этот год целевые средства на обеспечение детей, больных сахарным диабетом, тест полосками и расходными материалами к инсулиновым помпам?» — задается вопросом Геннадий Антропов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье семьям, в которых воспитываются дети с сахарным диабетом, в 2016 году выделили 4,7 миллиона рублей в качестве компенсаций за тест-полоски. Такую сумму родители детей-инвалидов тогда постеснялись даже маленькой назвать — это капля в море на фоне цен в России.

Мама ребёнка-диабетика Нина Сухих подсчитала потребность на одного больного, по подсчетам выходит, что больному ежемесячно необходимо приобретать 120 тест-полосок, купить которые при имеющихся ценах практически невозможно.

«Получается 2,5 упаковки тест-полосок в месяц, в квартал получается 7−8 упаковок. В «Акку-Чек Перформа» упаковка стоит 1 200 рублей. Всего выходит 8 400−9 600 рублей, вместо 3 375 рублей», — считает Нина Сухих.