Диагностирование сахарного диабета станет доступнее — СМИ

Токио, , 15:54 — REGNUM Представители южнокорейской компании Green Cross MS совместно с представителями компании ARKRAY подписали четырехлетний контракт на поставку системы GREENCARE A1c, способной измерить уровень гликированного гемоглобина. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание документа состоялось 17 мая в японской штаб-квартире ARKRAY, а сумма четырехлетнего контракта составила $6,85 млн.

ARKRAY — международная компания по производству медицинского оборудования, имеющая 22 филиала в 13 странах мира.

Известно, что данное устройство, производимое компанией Green Cross MS поставляется в страны Европы и Азии. Предполагается, что благодаря сотрудничеству с международной компанией ARKRAY, которая экспортирует продукцию в 80 стран мира, южнокорейская компания сможет расширить свое влияние на мировом рынке.

«Мы надеемся, что сотрудничество с ARKRAY станет отправной точкой для выхода нашего устройства на мировой рынок. Мы постараемся добиться максимальной прибыли», — сообщили представители Green Cross MS.

Гликированный гемоглобин, или гликогемоглобин — биохимический показатель крови, отражающий среднее содержание сахара в крови за длительный период, в отличие от измерения глюкозы крови, которое дает представление об уровне глюкозы крови только на момент исследования.