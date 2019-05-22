Лондон, 22 мая, 2019, 07:29 — ИА Регнум. В первом квартале 2019 года Россия закупила рекордное количество золота, что является «плохим знаком» для мира, сообщает британский Daily Express со ссылкой на главу отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

По данным таблоида, за отчетный период Россия увеличила свои золотые резервы на 145,5 тонны, это на 68% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

«Крупные закупки золота правительствами или центральными банками — это редко когда бывает хорошим знаком для мира во всем мире», — сообщил Эш.

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Отмечается, что Россия закупает золото и уменьшает вложения в ценные бумаги США, а также стремится снизить зависимость от американского доллара. Таким образом, пишет издание, Москва пытается защититься от возможного кризиса мировой экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка, золотовалютные резервы России по состоянию на 1 апреля достигли показателя $487,8 млрд — впервые за пять лет. Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов отметил, что на мировых финансовых рынках могут сложиться условия для очередного финансового кризиса, и в этом случае запасы золота будут одним из защитных инструментов отечественной финансовой системы.

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