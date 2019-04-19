Тихоокеанский флот России и ВМС Китая проведут совместные учения

Москва, , 19:02 — REGNUM Флагман Тихоокеанский флота ракетный крейсер «Варяг» вместе с отрядом кораблей 24 апреля отправится в Китай для участия в российско-китайских военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2019», сообщает 19 апреля пресс-служба Минобороны России.

В состав отряда войдут ракетный крейсер «Варяг», большой десантный корабль «Ослябя» и корвет «Совершенный». Кроме того, в порту Циндао к ним присоединится отряд Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков».

Военно-морские манёвры флотов России и КНР будут проходить в порту Циндао и в территориальных водах Китая с 29 апреля по 4 мая. Совместные учения приурочены к 70-летию Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

В них примут участие надводные корабли, подводные лодки, суда обеспечения и морская авиация. В ходе учений будут отработаны совместное маневрирование, поисково-спасательные операции, организация связи, противовоздушная оборона, а также ракетные и артиллерийские стрельбы.

Напомним, совместные военно-морские манёвры России и Китая проводятся в разных районах Мирового океана с 2012 года. В декабре 2018 года Минобороны КНР заявило о рекордно высоком уровне российско-китайского военного сотрудничества и взаимного политического доверия.

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