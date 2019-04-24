Китай показал на параде новую атомную подлодку с баллистическими ракетами

Пекин, , 08:59 — REGNUM Китай представил самый большой атомоход, построенный силами китайской судостроительной промышленности. Речь идёт о новой атомной подводной лодке с баллистическими ракетами (ПЛАРБ).

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Новая ПЛАРБ проекта 094B Jin-B была представлена Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) во время прохождения строя из восьми подводных лодок в ходе торжественного парада, посвященного 70-летней годовщине основания ВМС НОАК, сообщает ТАСС. Парад проводился в акватории морского порта Циндао.

Основные характеристики субмарины засекречены. Известно, что новейшая разработка может быть вооружена 12 межконтинентальными баллистическими ракетами Julang-2А с разделяющимися боеголовками. Дальность полёта превышает 7 тыс. км.

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Добавим, что всего в морском параде, который состоялся 23 апреля, от Военно-морских сил НОАК приняли участие 32 корабля и 39 боевых самолётов, которые были объединены в шесть групп и 10 эшелонов. На параде были представлены подводные лодки, эсминцы, фрегаты, десантные корабли, вспомогательные корабли и авианосцы.

На праздновании 70-летия Военно-морского флота Китая присутствовал генеральный секретарь Центрального комитета КПК, президент и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин. Он лично принимал парад.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году крупнейший морской парад ВМФ Китая провёл в акватории Южно-Китайского моря. В параде участвовало более 10 тыс. моряков, 76 истребителей и флотилия из 48 военных кораблей и подводных лодок. В смотре также принимал участие авианосец «Ляонин».

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