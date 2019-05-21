Вашингтон, 22 мая, 2019, 02:02 — ИА Регнум. Отказ пойти на уступки Вашингтону и продолжение сотрудничества с Москвой по зенитным ракетным комплексам С-400 «Триумф» плохо закончится для Анкары, заявили в Госдепе, передаёт CNBC.

ИА REGNUM С-400

«Подчёркиваем то, что Турция столкнётся с реальными и негативными последствиями, если завершит процедуру получения С-400», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что Вашингтон даёт Анкаре последний срок немногим более двух недель, чтобы отказаться от покупки у России С-400. Аргументируют американцы это несовместимостью российской техники и своих бомбардировщиков F-35.

По словам представителя Госдепа, если Анкара будет упорствовать в отношении российских зенитных комплексов, её уберут из программы F-35. Но при этом туркам придётся рассчитаться за ту сотню истребителей, которую они заказали, хотя они её и не получили. Также Турции грозят санкции со стороны США и со стороны НАТО.

Читайте также: МИД Турции: С-400 не будут отданы под контроль системы ПВО НАТО

Напомним, Анкара проявила твёрдость в намерении купить С-400 и не раз поясняла, что её как члена НАТО нельзя просто так исключить из программы F-35. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 19 мая назвал сроки поставки в Турцию С-400 и упомянул о возможности сотрудничества с Москвой по С-500 «Прометей».